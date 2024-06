Construção de supermercado poderá ameaçar “carácter único” da paisagem de Colares

“Viemos para esta zona para ter sossego, numa ambiência muito particular. As pessoas escolheram viver aqui, precisamente, por essas características únicas. Se vivemos tão bem, até agora, sem isto, porquê a insistência?”, questiona Daniel Sasportes, com os óculos de sol postos para se proteger da imensa luz do início da tarde. Por momentos, é obrigado a falar mais alto para se fazer ouvir, devido ao barulho de um camião-betoneira que, em marcha atrás, tenta entrar no estaleiro das obras da Rua de Branca Flor, no lugar de Banzão, na freguesia de Colares, concelho de Sintra. O arruamento, perto da casa de Daniel, ficará nas traseiras do supermercado que começou a ser construído junto à Avenida do Atlântico.

