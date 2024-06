Com duas horas e meia de hóquei, o FC Porto está na final do campeonato

O FC Porto ficou nesta quarta-feira mais perto de se tornar a equipa mais titulada no campeonato nacional de hóquei em patins. A equipa portista venceu o Sporting no desempate por penáltis, no quinto e decisivo jogo da meia-final do campeonato, ficando, agora, à espera do desfecho da meia-final entre Benfica e Oliveirense, que também vai a jogo 5 nesta quinta-feira.

Com 24 títulos, os mesmos do Benfica, o FC Porto tem a possibilidade de se isolar na hierarquia – resta saber se o fará frente ao Benfica, num tête-à-tête pelo trono, ou frente à Oliveirense.

Depois do equilíbrio durante toda a série desta meia-final, estava escrito que o último jogo teria de ser resolvido com recurso a prolongamento e penáltis, depois de quase 2h30 de hóquei.

No Dragão Arena, a equipa portista foi bastante “empurrada” pelo ambiente quente proporcionado pelos adeptos – e o factor casa foi decisivo nesta série, já que ambas as equipas venceram os duelos que disputaram perante o seu público.

Mais FC Porto

Com André Villas-Boas e Pinto da Costa no pavilhão, o FC Porto entrou muito bem no jogo, com um golo de Gonçalo Alves que contou com alguma fortuna quando a bola bateu nas costas de Ângelo Girão.

O Sporting marcou poucos segundos depois, por Verona, num remate forte de meia distância, mas o FC Porto estava a controlar o jogo.

Girão ia impedindo alguns golos, numa partida na qual o FC Porto, com maior acutilância e agressividade ofensiva, aproveitava um Sporting mais expectante – e que até entrou sem nenhum jogador de área.

Os “dragões” chegaram ao 2-1 por Benedetto, num contra-ataque bem definido por Gonçalo Alves, e ao 3-1 por Mena, num lance bem desenhado. A equipa portista fez um bloqueio e, quando Mena desfez esse bloqueio, os defensores “leoninos” descoordenaram-se: um queria troca defensiva, outro não. E Mena pôde ter espaço para o remate.

O 4-1, pouco antes do intervalo, surgiu num lance individual de Hélder Nunes, com muita qualidade técnica no drible, mas o Sporting veio bem do descanso.

Mais Sporting

A equipa “leonina” regressou claramente mais enérgica e a prolongar menos os ataques. Houve 4-2 logo após o recomeço, por Toni Pérez, e 4-3 a 12 minutos do final, com um golo tremendo de Ferrán Font: de costas para a baliza, como um pivot, elevou a bola e rematou no ar, à meia-volta.

O Sporting estava a conseguir criar perigo por trás da baliza, aproveitando o trabalho de um jogador mais fixo na área, e os últimos dez minutos chegaram com jogo totalmente aberto.

O Sporting chegou ao 4-4 por Rafael Bessa, a cinco minutos do final, algo que condizia com o que se passou numa segunda parte de claro domínio “leonino”.

Prolongamento e penáltis

As equipas protegeram-se bastante nos últimos minutos e o jogo teve prolongamento. Houve golo de Font logo a abrir e golo de Benedetto a fechar a primeira parte do tempo adicional.

Nada se passou depois disso e o jogo teve de ser decidido no desempate por penáltis. Falhou o Sporting, falhou o FC Porto, falhou o Sporting. O 1-0 foi de Edu Lamas ao quarto pontapé, seguido de novo insucesso “leonino”.

Gonçalo Alves não falhou e deu ao FC Porto a vantagem necessária, porque o Sporting voltou a falhar.