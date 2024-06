Governo acusa anterior Executivo de não garantir vagas no pré-escolar para quase 20 mil crianças de 3 anos

O Governo criou um grupo interministerial que, até ao final deste mês, deve fazer “um diagnóstico detalhado da rede existente de estabelecimentos de creche e de jardins-de-infância” e apresentar “um plano de acção que garanta a gratuitidade na educação pré-escolar em 2024/2025 para as crianças abrangidas pelo programa Creche Feliz”. Criticando o anterior executivo, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) diz que é “grave e incompreensível” que não tenha sido acautelado o previsto crescimento de procura por vagas nas crianças com 3 anos, que saem das creches gratuitas, e diz que faltam “mais de 19.600 lugares” para garantir que todas as crianças dessa idade têm um lugar no jardim-de-infância. O anterior ministro da Educação nega que nada tenha sido feito e garante que trabalho estava em curso.

