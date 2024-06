Não dá mais, canta Mariana, entre ansiedade, frustrações e um sentimento de liberdade

É mais um tema lançado este ano pela jovem Mariana Aleixo, depois de É só querer, publicado em Fevereiro, e dos temas que já tinham ficado para trás, como Tanto faz ou Plutão, ambos de 2022. Todos eles inspirados nas experiências da sua vida pessoal e profissional, tal como Não dá mais, que agora publica em single e videoclipe. Apesar de ter começado a relacionar-se com a música desde cedo, com aulas de piano aos 11 anos e um impulso para escrever as primeiras canções, só mais tarde começou a apostar a sério na música. A pandemia da covid-19 interpôs-se, mas não a travou: começou a fazer aparições ao vivo na plataforma Twitch, a conquistar adeptos e a conseguir algum retorno financeiro desse seu trabalho. “Comecei a fazer live streaming de uma forma mais profissional e séria: foi quando o crescimento exponencial começou. Tive muito apoio da comunidade, comecei a ganhar números e fãs, e percebi que estava no caminho certo!”, escreve ela no comunicado que anuncia este seu novo lançamento.

Não dá mais, gravado num tom confessional, tem letra, música e produção de Mariana Aleixo, que também aqui toca piano, ela e João Umbelino. Esta tema, escrevem os promotores no referido texto, “foi todo ele escrito numa noite, num momento de reflexão e numa tentativa de escapar do silêncio e das amarras que tinha em si própria”. O facto de se expor, no que vai compondo e divulgando, não é, para ela, um problema, diz: “Nós, enquanto artistas e criativos, quando fazemos a nossa arte, estamos a expor a nossa verdade, os nossos sentimentos, para toda a gente poder ver. E isso é aterrorizador mas, ao mesmo tempo, muito libertador.”