A entrevista de Ted Algoritmo

Olá.

O jovem Ted Sarandos era um pequeno Quentin Tarantino. É essa a história que conta o co-presidente da Netflix numa entrevista à revista do New York Times. O homem que preside à antiga empresa de entrega de DVD por correio, que mudou o audiovisual ao potenciar o streaming e o bingewatching ao extremo, começou por trabalhar na Arizona Video Cassettes West, que tinha 900 títulos no seu catálogo.

"As pessoas entravam e andavam sem rumo pela loja, mas até gostavam dessa experiência", conta, nostálgico mas provavelmente bem ciente de que é isso que os utilizadores da sua plataforma fazem pelo catálogo aparentemente infinito que faz "tudum". Sarandos tornou-se a versão humana do "se você gostou disto, então vai gostar disto" (ou será ao contrário?), e acabou por conhecer todos os filmes que tinham. As pessoas faziam fila para lhe pedir recomendações. Era o futuro Ted Algoritmo.

Mas a visão foi de Reed Hastings, o co-fundador da Netflix, que em 1999 "descreveu o mundo em que vivemos agora, que é aquele em que quase todo o entretenimento vai chegar ao lar através da Internet", recorda-se Sarando.

Para a frente, e ao leme, Sarandos diz que o streaming, "de uma forma estranha, tem sido óptimo para tornar o mundo um lugar mais seguro. Estamos expostos a culturas de todo o mundo de uma maneira que nos torna mais compreensivos e empáticos". Por outro lado, acha que "a globalização do cinema americano desligou o cinema americano do público".

Para quem está a programar para 650 milhões de pessoas, parece enganado quanto a duas coisas: uma, que é que as pessoas não gostam de televisão por ter de esperar uma semana para o episódio seguinte — não é uma verdade universal; a segunda é a contradição em que entra quando acha "realmente incrível a conversa que gera em todo o mundo um evento ao vivo" como aqueles que a empresa tem promovido. Aliás, ele próprio acaba por dizer que "há um valor real em reunir as pessoas em torno do televisor ao mesmo tempo". Como para ver o primeiro episódio de House of the Dragon, o próximo blockbuster televisivo no menu do streaming (e do canal linear HBO)…

Netflix

Sexta-feira, 7 de Junho

Hierarchy — Minissérie sul-coreana passada num liceu altamente selectivo que reúne os melhores alunos da sua geração. Um misterioso aluno novo consegue penetrar naquele mundo hermético.

Volta à França: No Coração do Pelotão — Segunda temporada da série documental de oito episódios que acompanha os participantes numa das maiores provas do ciclismo mundial. A nova temporada mostra os bastidores das 21 etapas da Volta à França de 2023 e revela "escândalos, golpes baixos e sede de glória", promete a Netflix.

Rei dos Colecionadores: O Toque de Goldin — Segunda temporada da série conduzida por Ken Goldin, cuja equipa de peritos trabalha numa leiloeira especializada em artigos de colecção raros. Oito episódios.

Os Mistérios do Exército de Terracota — Filme sobre o exército de 8000 soldados em cerâmica criado para guardar o mausoléu do primeiro imperador da China e que explora os seus segredos.

Quarta-feira, 12 de Junho

O Próximo Convidado Dispensa Apresentações com David Letterman — Quinta temporada da série de entrevistas em profundidade, desta feita com Charles Barkley e Miley Cyrus.

Max

Sábado, 8 de Junho

Fantasmas — Nova série de Julio Torres que, em seis episódios explora a trepidante busca pelo seu brinco em forma de ostra que perdeu algures. É o pretexto para pequenas histórias das pessoas com quem se cruza numa versão alternativa e fantasiosa de Nova Iorque.

Terça-feira, 11 de Junho

Signs of a Psychopath — Sétima temporada da série que ajuda a identificar os sinais da psicopatia através de casos individuais e de entrevistas ou investigações de peritos.

Prime Video

Sexta-feira, 7 de Junho

Sempre — Série de Manuel Pureza sobre seis histórias, independentes entre si, em torno dos dias 24, 25 e 26 de Abril de 1974. Conta com vários testemunhos reais mas só no final de cada episódio – o resto é ficção sobre dias importantíssimos da História de Portugal. Toca os temas do racismo, da liberdade de expressão, do sacrifício e da militância. Na Prime Video estarão todos os episódios disponíveis esta sexta-feira. Será exibida mais tarde na RTP Play.

Sábado, 8 de Junho

Cavaleiros do Zodíaco — Filme japonês de acção baseado na famosa série de manga Os Cavaleiros do Zodíaco, de Masami Kurumada.



Quarta-feira, 12 de Junho

A Maldição do Diabo — Filme de Oliver Park sobre uma família que tem uma agência funerária judia e um filho desavindo que recorre ao pai para lhe pedir dinheiro perante a gravidez a mulher. Mas um corpo de um suicida carrega um que se parte e liberta um demónio.

Quinta-feira, 13 de Junho

The Boys — Quarta temporada da bem sucedida série que vira a ideia de "super-herói" do avesso. Não é The Watchmen, mas também é qualquer coisa.

Nesta temporada, o mundo está à beira do abismo, avisa a Prime Video, com Victoria Neuman e Homelander como principais ameaças.

Globoplay

Sábado, 8 de Junho

Mecânica das Ondas — Documentário sobre o processo de formação das ondas em certas praias brasileiras. Como se prevê um well? Como sabe um surfista o que é a onda perfeita?

Segunda-feira, 10 de Junho

Memorial de Maria Moura — Minissérie sobre Maria Moura (Glória Pires) que perde os pais e se torna uma rígida mulher em busca da reconquista da terra da família. Adaptada da obra homónima de Rachel de Queiroz.

Quinta-feira, 13 de Junho

O Jogo Que Mudou a História — Série original da Globo sobre a rivalidade no futebol entre Parada de Lucas e Vigário Geral, que reflecte a violência prisional entre presos políticos, traficantes e uma rebelião que até hoje marca as ruas do Rio de Janeiro. Dez episódios.

Disney+

Sexta-feira, 7 de Junho

Kaiser Karl: A Vida de Karl Lagerfeld — Este ano já nos debruçámos televisivamente sobre Cristóbal Balenciaga ou Christian Dior e agora é a vez de Lagerfeld. Contemporâneo de Yves Saint Laurent, morreu em 2019 e deixou uma imagem austera, grisalha, esguia e sempre de impecável fato preto, contrastando com as suas propostas de moda para casas como a Chloé ou a Chanel. Esta é a sua história a partir dos seus 38 anos, já em Paris e dedicado ao pronto-a-vestir, a sua entrada na Chloé e a criação de uma lenda da moda. Com Daniel Bruhl como protagonista.

Quarta-feira, 12 de Junho

Bem-Vindos ao Wrexham — Temporada número três do sucesso que tem sido a aventura de Rob McElhenney e Ryan Reynolds ao comprar este clube da 5.ª Divisão britânica para tornar um "underdog" num clube pelo qual vale a pena torcer — e o mundo adorou. O clube também, tendo subido de divisão.

Debaixo da Ponte: O Assassinato de Reena Virk — Minissérie com Lily Gladstone e Riley Keough sobre Reena Virk, que aos 14 anos foi ter com amigos a uma festa e desapareceu. Um grupo de jovens e uma criança foram acusados do seu homicídio.

Filmin

Quinta-feira, 13 de Junho

How to Have Sex - A Primeira Vez — Primeira longa-metragem de Molly Manning Walker premiada na secção Un Certain Regard do Festival de Cannes em 2023 centrada em três amigas adolescentes e os temas do sexo, consentimento, amizades e férias na Grécia.

Mentiroso compulsivo — Comédia de Olivier Baroux sobre o mentiroso do título que, porém, vê todas as suas mentiras tornarem-se realidade.

O Paraíso dos Tontos — Comédia de Charlie Day com um protagonista de comédia muda que inesperadamente se torna adorado em Hollywood.

O Éden — Filme de Andrés Ramírez Pulido apresentado em Cannes sobre um centro juvenil experimental na Colômbia.

Eneida — Documentário de Heloísa Passos sobre mãe e filha, Eneida e Heloísa, para reencontrara primeira filha de Eneida, que não vê há mais de duas décadas.

Revolução Sem Sangue - Filme de Rui Pedro Sousa sobre quatro jovens nos últimos dias da ditadura de Salazar. Para aluguer por 3,95 euros.

Perdido no streaming

Na RTP Arquivos está o "magazine musical de culto", segundo a justa descrição da RTP, Pop-Off, apresentado pela melómana, radialista e talentosa Sofia Morais e que entre 1990 e 1993 mostrava o que de novo havia na música portuguesa (e estrangeira) numa altura bem interessante de ambas. São episódios de cerca de meia hora. Reportagens no Bairro Alto, o vídeo de Loosing my religion dos R.E.M. em primeira exibição, os Madredeus a desabrochar, a abertura "tão esperada" da megastore da Valentim de Carvalho no Rossio, está tudo lá.



Ler para ver

PÚBLICO: Está tudo Sob Controlo na política externa francesa

PÚBLICO: A Acólita: estes não são os Jedi que procura — mas estão na Madeira

PÚBLICO: Quiet on Set: o fim da idade da inocência

El País: El episodio piloto, un clásico de la televisión estadounidense en peligro de extinción

Vulture: The Television Issue



Até ao Próximo Episódio.