Praias fluviais são trunfo da candidatura de Braga a Capital Verde Europeia

Braga quer ser Capital Verde Europeia em 2026. A requalificação das praias fluviais é vantagem, as qualidades do ar, do ruído e das massas de água são obstáculos. Na corrida está também Guimarães.

Há uns anos, não havia o “mínimo de condições”, mas hoje o município de Braga acredita que a cidade pode ser referência no desígnio ambiental. Por isso está na corrida a Capital Verde Europeia (CVE) 2026, prémio atribuído pela Comissão Europeia a cidades com mais de 100 mil habitantes que sejam reconhecidas em questões ambientais, como a qualidade do ar, biodiversidade e alterações climáticas. Braga concorre com mais oito cidades, entre as quais Guimarães, que se apresenta na corrida pela terceira vez.