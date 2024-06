Brat, de Charli XCX: em defesa das pirralhas

O álbum do ano é de Charli XCX, mas este veredicto não é do Ípsilon: foi feito pela artista, como um selo de qualidade que emite disco após disco. Há dias, nas vésperas de editar Brat, ela disse-o ao microfone, perante uma multidão estrepitosa, no Primavera Sound de Barcelona (Charli é aliás uma das ausências mais gritantes no cartaz do festival que por estes dias está a acontecer no Porto). Em Barcelona, tão elevados eram os decibéis que, até para ouvir os vídeos amadores, convém ter uma licença especial de ruído. Megalomania e adulação são duas faces da mesma moeda pop, aquela que XCX faz girar neste novo disco: Brat é um metal tão brilhante quanto corroído.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt