Rumia grava pela primeira vez em português, numa versão do Desfado de Ana Moura

Chama-se Blanca Pereira mas adoptou o nome artístico de Rumia e foi com ele que gravou, até à data, vários singles, três EP (Reborn, 2020; Next Round, 2020; Acoustic Collection, 2023) e um álbum, Forget Me Not (2022), com temas como Like a pearl, The best lines, What a show, Our sofa, If I ever see you again ou Everything I did, I did it just for you. Meio espanhola, meio portuguesa, radicada em Berlim, Rumia tem gravado as suas canções sempre em inglês. Até agora, quando resolveu fazer uma versão sua, de base electrónica, de uma das canções mais conhecidas de Ana Moura, Desfado, da autoria de Pedro da Silva Martins (ex-Deolinda, agora nos Cara de Espelho). É o primeiro single, aqui em estreia, daquele será o seu próximo álbum, e ela canta-o em português. O videoclipe deste outro Desfado, com realização de Silvia Coca, foi inteiramente filmado no interior de Portugal, em Pedras Salgadas, Boticas e Chaves. Com o lançamento do novo álbum previsto para 2025, Rumia vai apresentar-se ao vivo em Lisboa, no próximo dia 14 de Junho, na Associação Cultural Com Calma. A entrada é gratuita.