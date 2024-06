Manga d’Terra: as mulheres do bairro

Manga d'Terra mantém e solidifica o princípio geral dos filmes de Basil da Cunha: filmar um espaço, aquele bairro da Reboleira que é o cenário de todos os seus filmes, um espaço acossado de várias formas. E agora, até pela iminência da demolição, a conferir-lhe uma dignidade que ultrapassa todas as medidas políticas ou sociológicas para se tornar uma questão de cinema e de olhar de cinema. O que Manga d'Terra traz de novo, ou que talvez não estivesse desta forma nos filmes anteriores, é uma abertura a um romantismo sonhador, capaz de planar, de se elevar, sobre a “realidade”. Um romantismo que é soprado pela importância que a música tem no filme, e muito especialmente as canções de Eliana Rosa, uma série de números musicais que são registados no momento, em som directo, sem artifícios de pós-produção.

