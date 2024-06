Plano de imigração, Marcelo e a realidade

Mais uns dias, mais uns graus nos termómetros e ou muita coisa mudou no país ou em breve vamos começar a ouvir os industriais de hotelaria do Algarve a falar da falta de mão-de-obra. Mais uns meses (ou uns anos...) e vamos começar a interrogar-nos sobre como vamos ter gente para fazer um novo aeroporto, uma terceira travessia do Tejo e duas linhas de alta velocidade. Um país com o registo de natalidade como o nosso vai continuar desesperadamente a precisar de mão-de-obra que, em muitos casos, não tem necessidade de ser altamente qualificada.

