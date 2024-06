Depois do sucesso da série, a saga Peaky Blinders continua em filme

Peaky Blinders, um dos fenómenos televisivos dos últimos anos, vai ter direito a um filme. A notícia foi avançada inicialmente pelo site Deadline e confirmada pela Netflix. O actor irlandês Cillian Murphy vestirá novamente a pele do gangster fictício Tommy Shelby e, além disso, ainda produzirá a longa-metragem, que contará com argumento de Steven Knight, criador da série, e realização de Tom Harper, que esteve envolvido na sua primeira de seis temporadas.

Ainda não é conhecido o título do filme, tal como ainda não há informações sobre o elenco e o argumento. Há já muito tempo que se falava na possibilidade de este projecto vir a existir. Quando, em 2022, falava à Deadline, Steven Knight afirmava que o filme deverá passar-se durante a Segunda Guerra Mundial. A história da série inicia-se em 1919, na cidade inglesa de Birmingham.

“Estou genuinamente entusiasmado com o facto de este filme estar prestes a materializar-se. Vai ser um capítulo explosivo na história de Peaky Blinders”, disse agora o criador ao site americano. Por seu turno, Cillian Murphy comentou: “É muito gratificante colaborar novamente com Steven Knight e Tom Harper. Esta é para os fãs.”

​Peaky Blinders começou a passar no canal de televisão inglês BBC Two, em 2013, antes de a Netflix a disponibilizar para o público internacional no ano seguinte. Tornou-se uma das séries mais aclamadas na história recente da televisão e do streaming.