Sp. Braga elimina Benfica e está na final da Liga de futsal

O Sp. Braga vai ser o adversário do Sporting na final da Liga portuguesa de futsal, que arranca já no próximo sábado. Essa qualificação aconteceu nesta segunda-feira, graças a um triunfo claro sobre o Benfica (5-1), no terceiro e decisivo encontro da eliminatória.

Nos dois encontros anteriores, o guião tinha sido o mesmo: empate no tempo regulamentar, equilíbrio permanente e triunfo assegurado já no prolongamento, devidamente ampliado já com o adversário a correr o máximo risco. Foi assim o primeiro triunfo do Sp. Braga, em Lisboa (2-5), e foi assim o triunfo do Benfica, no Minho (3-6).

Desta vez, a história foi diferente. De penálti, o Sp. Braga colocou-se na frente do marcador (Tiago Brito) e, no arranque do segundo tempo, ampliou a vantagem por Tiago Correia. O Benfica reduziu pouco depois, por Carlos Monteiro, mas uma desatenção defensiva recolocou os anfitriões na frente, com um golo de Tiago Sousa.

Mário Silva, treinador das "águias", decidiu arriscar o 5x4, abdicando do guarda-redes, e o Sp. Braga aproveitou a ousadia para fechar a questão de baliza aberta, por intermédio de Allan Guilherme e Tiago Correia.

O Sp. Braga vai reeditar, assim, a final do campeonato de 2017, época em que perdeu precisamente com o Sporting (3-1). Agora, naquela que vai ser a segunda final da sua história, os minhotos vão tentar contrariar novamente o favoritismo do "leões", numa eliminatória disputada à melhor de cinco jogos.