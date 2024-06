O futebol de primeira está de volta à Vila das Aves

AVS voltou a vencer o Portimonense no jogo da segunda mão do play-off de promoção e garantiu o acesso à I Liga.

O AVS, emblema renascido das cinzas do CD Aves, garantiu este domingo a promoção à I Liga ao bater o Portimonense por 2-1 para vencer o play-off de promoção (4-2), disputado entre o 16.º classificado do escalão maior e o terceiro da II Liga.

A equipa orientada por Jorge Costa - que cessará as funções de treinador principal para regressar à estrutura do FC Porto como director do futebol profissional -, confirmou a vantagem garantida no embate da primeira mão, quando venceu no Algarve por 1-2.

O equatoriano John Mercado apontou aos 52 minutos o golo que deixou os avenses com um pé na I Liga, campeonato que em 2024-25 regressa à Vila das Aves, ainda que para o AVS seja uma estreia. Aos 89 minutos, Bernardo Martins (Benny), dissipou quaisquer dúvidas, provocando uma explosão de felicidade na Vila das Aves. Ronie Carrillo (90+4') ainda reduziu, mas o play-off estava decidido.

O Portimonense acaba relegado para o segundo escalão depois de sete épocas consecutivas entre os grandes do futebol português. A formação dirigida por Paulo Sérgio não foi capaz de contrariar a dinâmica de um adversário que terminou a II Liga pontualmente empatado com o Marítimo, beneficiando da vantagem no confronto directo para chegar ao play-off.