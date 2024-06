Onde e quando vão ser as marchas do orgulho LGBTI+? Vê o calendário

Durante os 30 dias de Junho assinala-se o mês do Orgulho LGBTQIA+, data que ficou marcada na agenda depois das revoltas de Stonewall, a 8 de Junho de 1969, nos Estados Unidos, que deram força ao movimento dos direitos LGBT no país e que acabou por se espalhar pelo resto do globo. Aqui estão as datas e locais das próximas manifestações, marchas e arraiais.

Aveiro

As bandeiras arco-íris erguem-se na tarde de sábado, 1 de Junho, nas ruas de Aveiro. A concentração está marcada para as 16h30 no Largo da Estação de Aveiro para arrancar, às 17h, em direcção à Avenida Dr. Lourenço Peixinho, passando pela rua Viana do Castelo, Praça General Humberto Delgado e pela rua João Mendonça para fechar no Largo do Rossio com a leitura de manifestos.

Como já é habitual, a festa continua no Insónia Bar, junto ao bairro histórico da Beira Mar, às 21h.

Évora

Entre 3 e 9 de Junho, Évora Pride traz à cidade uma programação cheia de exposições, performances, concertos, rodas de conversas, cinema e festas. O primeiro dia arranca às 10h com o hastear da bandeira, no Palácio D. Manuel e termina às 18h30 com a inauguração da exposição “Missiva de Amor e Ódio 1.0”, na Sociedade Harmonia Eborense. O último dia vai transmitir, às 16h, no auditório Soror Mariana, Um Caroço de Abacate, uma curta queer de Ary Zara, e fecha às 17h30 com “A Queerversar é que a Gente se Entende”, uma roda de conversa com Ana Amado e Ricardo Pinto, na Sociedade Harmonia Eborense.

Covilhã

Na província da Beira Baixa, a marcha é a 8 de Junho, no Jardim do Goldra, às 15h. No manifesto divulgado por Covilhã a Marchar, espera-se que, depois de 50 anos da queda do regime que pintava as ruas de preto e branco, esta marcha venha a “romper com a invisibilidade, existir livremente, lutar e celebrar os nossos afectos, outrora criminalizados, no espaço público”.

Faro

8 de Junho é o dia escolhido para encher as ruas da capital do distrito do Algarve com uma marcha que tem o liceu de Faro como ponto de encontro, que estará pronto para reunir a concentração de manifestantes a partir das 15h. Às 16h o percurso arranca pela Avenida 5 de Outubro e termina, às 17h30, no Espaço Quintalão para dar início, às 18h, ao arraial que conta com uma programação cheia de festas que fecham a porta às 22h.

Sintra

50 Anos a Conquistar Liberdade é o mote que guia a terceira edição da Marcha do Orgulho LGBTQIA+ de Sintra, marcada para 8 de Junho. Organizada por SintraFriendly, a Tapada das Mercês, na Rua Mário Sá Carneiro, em frente à Escola Básica Visconde Jurumenha, é o ponto de encontro que espera receber a multidão a partir das 14h para descer a Avenida Miguel Torga, às 16h, até chegar até à Estação de comboios das Mercês, onde se vão fazer ouvir performances artísticas e ler manifestos.

Braga

O colectivo Braga Fora do Armário escolheu o dia 15 de Junho para marchar. A iniciativa é do grupo de activistas para a promoção e defesa dos direitos LGBTQIA+, que irá divulgar a hora do encontro numa data mais próxima do evento.

Peniche

A 15 de Junho chega a vez de Peniche pela Igualdade percorrer a cidade. O ponto de encontro está marcado para as 15h, à frente da Escola Secundária de Peniche, para marchar até ao Fórum da Parreirinha. Esta segunda edição está ao encargo do Clube dos Direitos Humanos que não se esquece de “lutar pela alegria de amar quem quiser, porque o amor é bonito para se celebrar”.

Famalicão

Pelo terceiro ano consecutivo, Famalicão sai às ruas a 22 de Junho. Organizado pela Humanamente, um movimento pela defesa dos direitos humanos, a marcha tem encontro marcado para as 15h na Praça Dona Maria II. Segundo o site Dezanove, a organização mudou a agenda das marchas de Setembro para o mês do orgulho para “reforçar e mobilizar mais pessoas para a iniciativa”.

Lisboa

Divulgado pela associação ILGA Portugal, as ruas da capital vão receber o Arraial Pride 2024 a 22 de Junho. Já é tradição nesta altura do ano passar a tarde no Terreiro do Paço para desfrutar de uma programação para todas as idades, que começa às 16h. O espaço inclui locais de venda de merchandising, comida, bebidas e ainda a divulgação de outras associações e negócios. É de entrada livre e a festa traz uma noite recheada de música que ainda está por anunciar.

Já a Marcha do Orgulho, que está nas mãos de outra organização, está prevista para 6 de Julho.

Porto

A 29 de Junho, sai à rua a 19.ª Marcha do Orgulho LGBTQIA+. Ainda não são conhecidos o horário e o ponto de encontro, mas sabe-se que será acompanhada pela Batucada Radical e terá uma festa que vai rebentar às 22h nos jardins da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, com um painel de DJs para animar a noite.