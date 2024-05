Sempre com Rocha ao lado, Cotrim ainda é o vencedor na batalha dos rostos da IL

Cabeça de lista da Iniciativa Liberal apelou ao voto antecipado nas europeias e mostrou que ainda é mais popular do que o presidente do seu partido, que lhe sucedeu.

Em 2019, estava ainda na incubadora, a Iniciativa Liberal (IL) era um partido mais conhecido pelos originais cartazes afixados nas maiores cidades do país do que pelos rostos dos principais membros. Nas europeias desse ano, o primeiro acto eleitoral a que concorreram, o resultado dos liberais foi inexpressivo. Mas já muito passou e o partido é hoje a quarta força política do país. O humor ainda se mantém, mas agora existem rostos com notoriedade e o de João Cotrim de Figueiredo, como se viu nesta quinta-feira, ainda se mantém mais popular do que o do próprio líder do partido e seu sucessor.