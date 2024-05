O que significa a imagem All Eyes on Rafah e porque ficou viral?

A frase está escrita em inglês e destaca-se no meio de um acampamento numa área descampada. A imagem, feita com recurso a inteligência artificial (IA), começou a circular nas redes sociais depois do reacender da guerra entre Israel e Palestina, em Outubro de 2023, mas nas últimas horas, depois do ataque de Israel a um acampamento em Rafah, tornou-se viral.

Segundo a Radio New Zealand (RNZ), a imagem All Eyes on Rafah ("Todos os olhos em Rafah", em português) foi partilhada quase 32 milhões de vezes nas redes sociais e a hashtag #alleyesonrafah utilizada em mais de 190 mil vídeos do TikTok.

De acordo com a revista Forbes, a frase é inspirada numa declaração de Rick Peeperkorn, representante Organização Mundial da Saúde (OMS) em Gaza e na Cisjordânia. “Todos os olhos estão virados para Rafah”, declarou o porta-voz em Fevereiro, mês em que o Governo de Israel anunciou que se preparava para bombardear a cidade.

Acrescentou ainda que estavam nesta cidade do Sul de Gaza 1,5 milhões de deslocados palestinianos e que um ataque do Exército israelita seria uma “catástrofe e desastre humanitário”, recorda o site Health Policy Watch.

Os activistas e grupos de defesa pelos direitos humanos estão a utilizar a imagem para chamar a atenção para as recentes acções do Governo israelita nesta cidade contra civis palestinianos. Em poucas horas, voltou a ser difundida pelo mundo.

Resumindo, tornou-se viral por dois motivos: primeiro por ser um pedido ou uma chamada de atenção para o que está a acontecer em Rafah. Apesar de a mensagem estar escrita em inglês, é de fácil compreensão.

E em segundo lugar porque, como explicou à rádio RNZ, Bodo Lang, professor de Marketing da Universidade Massey, na Nova Zelândia, transmite uma mensagem emotiva.

Segundo o docente, apesar de várias pessoas se terem posicionado a favor de um dos dois lados do conflito, “todos concordamos que morreram civis inocentes e isso gera emoções muito fortes”.

“O slogan permite que as pessoas partilhem os seus valores de uma forma socialmente aceitável", completou. Além disto, acredita, partilhar esta ou outras imagens sobre o conflito em Gaza nos stories do Instagram e outras redes sociais é uma forma de contribuir para a pressão internacional sobre Israel.

Além dos grupos humanitários, a imagem está a ser partilhada por figuras públicas como os jogadores de futebol Rafael Leão e Ousmane Dembélé ou as modelos Gigi e Bella Hadid, que têm ascendência palestiniana.

Segundo a revista Forbes, a frase tornou-se ainda uma espécie de grito de guerra presente nos cartazes dos protestos pró-Palestina que correm o mundo. Na terça-feira, adianta a mesma fonte, o Instagram contabilizou quase 100 mil publicações com a imagem All Eyes on Rafah.

Israel diz que primeiro ataque foi “um acidente trágico”

Nas primeiras semanas de invasão a Gaza, Israel aconselhou os palestinianos a deslocarem-se para Rafah, zona onde, alegadamente, estariam mais protegidos dos bombardeamentos. Milhões de deslocados instalaram-se assim em acampamentos de tendas junto à praia.

De acordo com o Governo israelita, o ataque de domingo, 26 de Maio a Rafah tinha como alvo um complexo militar do Hamas, mas acabou por matar pelo menos 45 civis.

No dia seguinte, escreve o The New York Times, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu considerou o ataque foi “um acidente trágico”, mas continuou a bombardear a cidade na terça-feira, dia 28, provocando a morte de 21 pessoas.

Dias antes dos ataques, o Tribunal Internacional de Justiça ordenou a suspensão imediata da ofensiva em Rafah. Estima-se que perto de 800 mil palestinianos já tenham deixado esta zona.