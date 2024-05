Papa utiliza termo ofensivo ao afirmar que rejeita sacerdócio a pessoas LGBT

O termo foi utilizado pelo Papa Francisco numa reunião à porta fechada com a Conferência Episcopal Italiana, que reuniu bispos do país.

O Papa Francisco terá utilizado um termo ofensivo para se referir a pessoas LGBT numa reunião fechada com bispos italianos para pedir para que não aceitem seminaristas gay ​no sacerdócio, segundo a imprensa italiana.

Segundo o jornal italiano Corriere de la Sera, termo utilizado foi “frocciaggine”, palavra italiana utilizada de forma extremamente ofensiva para se referir a pessoas LGBT e surgiu numa reunião à porta fechada com a Conferência Episcopal Italiana, que reuniu bispos do país.

A informação foi revelada ao jornal por alguns bispos cuja identidade não foi revelada. Ao jornal, contaram que a utilização da palavra foi recebida com “gargalhadas” por ter sido considerado que veio de uma falta de domínio da língua italiana por parte do Sumo Pontífice.

Segundo a Reuters, em 2018, o Papa terá feito um pedido aos bispos italianos semelhante ao realizado nesta reunião da conferência episcopal. No último documento publicado em 2005 pelo predecessor do Papa Francisco, Bento XVI sobre a matéria pela Igreja Católica, lê-se que a Igreja deve rejeitar qualquer candidato que "pratica a homossexualidade ou apresenta tendências homossexuais profundamente radicadas".

As posições do Papa face à comunidade LGBT têm tido algumas variações. Por um lado, o Papa tem sido o que mais avanços tem realizado face à aceitação de pessoas homossexuais na Igreja Católica: logo no início do seu papado, o Sumo Pontífice afirmou que em 2023, Francisco publicou um documento doutrinal que permitia a bênção de casais homossexuais embora tenha rejeitado a possibilidade dessa bênção se aproximar do matrimónio.

Já em 2023 o Papa afirmou, numa entrevista realizada à agência Associated Press, que as leis que criminalizam pessoas homossexuais são injustas e que “ser homossexual não é um crime”, embora tenha admitido que era “pecado” pelo facto de que todas as relações sexuais fora do matrimónio são consideradas um pecado.