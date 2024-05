Juntos Pelo Povo, o partido não ideológico que faz frente ao PSD... e ao PS

Foi um dos principais vencedores das eleições regionais da Madeira, uma vez que foi o partido que mais cresceu (passou de 11% dos votos para 16,89%). O Juntos Pelo Povo (JPP), que começou por ser um movimento de cidadãos prontos a derrotar o monopólio de Alberto João Jardim, passou a partido a apenas nove anos, em 2015, e agora é a terceira força política da região. Ao contrário do PS (em 2.º lugar) e do Chega (em 4.º), que não foram capazes de capitalizar o descontentamento com Miguel Albuquerque nas eleições regionais de domingo, o JPP cresceu até eleger nove deputados – com 22.958 votos.

