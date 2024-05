Eleições na Madeira: quem ganha, quem perde e as alucinações

Naquelas que foram possivelmente as eleições regionais mais difíceis para o PSD — com suspeitas de corrupção a pairar no ar e uma segunda ida às urnas em menos de um ano —, os sociais-democratas voltaram a ganhar na Madeira, onde governam há quase 50 anos, mas tiveram o pior resultado de sempre e falharam novamente a maioria absoluta. Depois das eleições, a única solução que parece possível é um acordo alargado entre PSD, CDS e Chega, mas o Chega rejeita acordos com Miguel Albuquerque. A análise neste Soundbite.

