A Europa e a guerra na Ucrânia: cenários para possíveis desfechos

É impossível prever com rigor o desfecho desta guerra que se prolonga e tem uma dimensão que poucos imaginavam. Mas é possível traçar cenários e discutir as possíveis consequências para a Europa.

Na última década, o risco geopolítico deu crescentes sinais de estar a afetar a economia mundial e europeia e a estabilidade política internacional. Todavia, os europeus subestimaram tais sinais, ou não foram capazes de lhe dar uma resposta adequada. Não viram, ou não quiseram ver, que era altura de modificarem o seu business as usual ligado a uma globalização sem tensões geopolíticas. Este assentou num modelo criado ao longo das últimas décadas, onde tinham largamente subcontratado a produção industrial à China, a energia à Rússia (e também aos países da OPEP) e a sua segurança e defesa à NATO (leia-se, aos EUA).

Até à invasão da Ucrânia pela Rússia, há dois anos, os europeus preocuparam-se com o seu bem-estar e prosperidade, mas segundo parâmetros quase exclusivamente económicos. Ao mesmo tempo, como os recursos nunca são ilimitados, mesmo para os países ricos, secundarizaram o investimento na sua segurança e defesa e autonomia estratégica. Todavia, sem exércitos e indústrias com condições de suportar um conflito militar de grande dimensão — e prolongado no tempo —, a Europa é vulnerável e certamente não é também dissuasora de uma possível agressão militar. Assim, o atual contexto geopolítico mostra cruamente que esse business as usual, sem preocupações maiores geopolíticas e de segurança, terminou abruptamente com a invasão russa da Ucrânia, ocorrida mesmo às suas portas.

A questão que muitos europeus colocam a si próprios, nesta altura, é a de saber que desfecho poderá ter a guerra na Ucrânia, que decorre há mais de dois anos, e quais as suas consequências futuras para a Europa. Naturalmente que é impossível prever com rigor o desfecho desta guerra que se prolonga no tempo e tem uma dimensão que poucos imaginavam possível. Para além disso, já teve várias fases e reviravoltas a favor e contra cada um dos beligerantes. Em qualquer caso, para efeitos analíticos, é possível traçar alguns cenários, os quais permitirão discutir também as possíveis consequências para a Europa.

Avançamos aqui com três possibilidades de desfecho do conflito político-militar: (i) acordo de paz próximo dos objectivos políticos de vitória da Ucrânia, ou seja, de recuperação integral do seu território, eventualmente com exceção da Crimeia; (ii) cessar-fogo permanente, tendo como resultado prático um conflito congelado em que a Rússia fica a ocupar de facto partes do território ucraniano, como o Donbass e a Crimeia; (iii) uma vitória militar da Rússia que leva a Ucrânia, a ficar, na sua totalidade ou em grande parte, sob a sua dependência político-militar da Rússia.

Dependendo de muitos fatores — a guerra é o domínio da imprevisibilidade por natureza —, muitos deles ultrapassam o que os beligerantes possam ou não fazer (desde logo, o grau do apoio militar e também financeiro do Ocidente à Ucrânia), há consequências transversais a qualquer um dos cenários. Estas são as seguintes: uma provável perda de facto, maior ou menor, de algum território por parte da Ucrânia; a permanência de uma situação de ameaça substancial à segurança às portas da União Europeia; a necessidade de continuar a financiar o esforço de guerra da Ucrânia, bem como sua reconstrução, que durará certamente, em qualquer cenário, longos anos.

Face a estes cenários, como pode o mundo empresarial preparar-se para os próximos anos, em termos de risco geopolítico — ou seja, tendo também em conta as ameaças à segurança europeia — e dos impactos económicos e financeiros, desde logo os ligados ao processo de reconstrução da Ucrânia e à sua eventual adesão à União Europeia? Tendo em conta as elevadas incertezas no horizonte, sugere-se uma estratégia dinâmica de gestão de risco assente em três ferramentas.

Segundo, uma monitorização frequente da exposição (direta e indireta) aos riscos identificados pela organização. Deve levar especialmente em conta o risco geopolítico que pode resultar dos futuros desenvolvimentos da guerra, das decisões políticas da NATO e da União Europeia sobre a Ucrânia e dos possíveis alargamentos destas organizações (por exemplo, uma eventual redução dos fundos estruturais da União Europeia na economia portuguesa).

Terceiro, uma estratégia proativa de mitigação do risco assente no diálogo com os stakeholders da organização, diversificando riscos e adaptando a cadeia de abastecimento aos constrangimentos criados pelo ambiente geopolítico.

