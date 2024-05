Acidente na segunda circular obriga ao corte de trânsito

Uma pessoa ficou esta segunda-feira ferida devido a um acidente com um veículo pesado na segunda circular, em Lisboa.

Uma pessoa ficou hoje ferida devido a um acidente com um veículo pesado na segunda circular, em Lisboa, que obrigou ao corte da via no sentido sul-norte (Benfica-aeroporto), junto ao estádio de Alvalade.

De acordo com fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, uma pessoa ficou ferida e foi levada para o hospital.

Segundo a direcção nacional da PSP, o veiculo pesado e a carga que transportava estavam às 07:45 a ocupar as três faixas de rodagem, levando ao corte da estrada junto ao nó de acesso ao eixo Norte-Sul.

O acidente ocorreu pelas 05:20.