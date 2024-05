Poesia Pública é uma iniciativa do Museu e Bibliotecas do Porto comissariada por Jorge Sobrado e José A. Bragança de Miranda. Ao longo de 50 dias publicaremos 50 poemas de 50 autores sobre revolução.

A democracia é a casa do povo que lá não mora.

A revolução é a chave partida na fechadura,

a rodar em falso numa réstia de cravos.

Revolução é lembrança da mãe primaveril,

antes da reforma,

no tempo em que cantava um canto inicial,

pétala arterial

no caule da madrugada.

Democracia é palavra que descola

quando o povo desencosta,

escassa na empresa e na escola,

esquecido o torno e a jorna,

o calabouço e a coça – a servidão do cereal;

esquecido o cântaro e o dedal

e o porão colonial.

Revolução é praça que não torna.

A democracia é a casa do povo que lá não mora

mas desarmado a guarda

depois que a desarmou – e agora começou a desamar.

A democracia é a casa do povo que lá não mora.

Palácio sem umbral,

ratado pela desventura,

reboco onde pica o demagogo

e vocifera o impostor.

A democracia é a casa do povo que demora.

A revolução é a chave partida na fechadura

a rodar em falso uma volta inteira

na poeira matinal.

Rui Lage (1975) é escritor, professor e político. A sua obra foi distinguida com o Prémio Revelação Agustina Bessa-Luís, o Prémio da Fundação Inês de Castro, o Prémio Ruy Belo e o Prémio Autores, da SPA. Doutor em Literatura Portuguesa pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, foi deputado à Assembleia da República na XV Legislatura e assessor no Parlamento Europeu. É membro da Assembleia Municipal do Porto. É colunista do semanário Expresso.