Na Madeira há quem queira “mudança”, mas ninguém acredita que possa acontecer

“Faz falta uma mudança. São quase 50 anos do PSD a governar”, diz Luís Jorge Gonçalves, 88 anos, de braços apoiados no balcão da sua loja de ferragens e electrodomésticos, mesmo de frente para a baía de Câmara de Lobos. Nascido ao lado da câmara municipal, onde momentos antes uma comitiva do PS passou, o madeirense mudou-se para a Venezuela em 1954, mas já regressou à ilha há quarenta anos. Todos eles foram passados com o PSD no poder e, agora, “gostava que fosse o PS a ganhar”. Mas, a dias das eleições regionais, admite que será “complicado” os socialistas assumirem a governação.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt