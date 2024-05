Xavi foi despedido do comando técnico do Barcelona

Clube anunciou o fim da ligação com o treinador, depois de meses de avanços e recuos. Jogo com o Sevilha será o último no banco dos catalães.

O Barcelona anunciou nesta sexta-feira que o treinador Xavi Hernández, que tinha contrato válido até 2025, não continuará no clube e que o encontro deste fim-de-semana, diante do Sevilha, para a Liga espanhola, será o último do técnico ao serviço dos catalães.

De acordo com um comunicado já emitido pela direcção dos "blaugrana", a decisão saiu de um encontro que teve lugar nesta sexta-feira, na Cidade Desportiva, e que juntou um dos vice-presidentes, o director desportivo e dois dos adjuntos de Xavi. Foi o culminar de dias de tensão e de meses de mal-estar e de avanços e recuos.

A temporada 2023-24 não correu bem ao Barcelona: perdeu a Supertaça com o Real Madrid, a uma jornada do fim do campeonato está no segundo lugar, a 12 pontos do campeão (o Real Madrid, claro está), foi eliminado nos quartos-de-final da Taça do Rei (pelo Athletic) e também da Liga dos Campeões, diante do Paris Saint-Germain.

A instabilidade que se foi vivendo ao longo da época também não terá ajudado. Xavi chegou a anunciar, em Janeiro, a vontade de abandonar o clube, antes de confessar que a pressão que se abatia sobre os seus ombros estava a pôr em causa a sua saúde mental. Em Abril, porém, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, promoveu um almoço com o treinador para o convencer a ficar e o caso parecia sanado, com direito a conferência de imprensa e fotografias para oficializar o entendimento.

Mas tudo mudou novamente a 15 de Maio, quando Xavi se dirigiu aos adeptos do clube para abordar a delicada situação financeira do Barcelona. "A nossa situação não é a mesma de há 20 anos, quando o manager podia dizer 'quero contratar este jogador, este jogador e este jogador' e conseguíamos contratar todos. Temos de nos adaptar e é isso que estamos a fazer, juntos. Faremos o nosso melhor".

As declarações não caíram bem junto da direcção dos "blaugrana" e Joan Laporta recusou-se a viajar com a equipa, como é hábito, para o jogo seguinte, diante do Almeria. A partir dessa altura, intensificou-se a especulação em torno da relação entre ambos e de um novo golpe de rins quanto ao futuro da equipa técnica.

Alguns nomes têm, desde essa altura, sido lançados para cima da mesa como possíveis substitutos de Xavi, sendo o alemão Hansi Flick, de 59 anos, o mais forte candidato ao cargo nesta altura. E tudo indica que possa ser anunciado nos próximos dias, até porque no domingo, diante do Sevilha, o Barcelona encerra a época 2023-24.