Luís Figo e Nuno Lobo ultimam candidatura à liderança da FPF

Luís Figo e Nuno Lobo poderão oficializar nas próximas semanas a candidatura conjunta à presidência da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que tem eleições previstas para o final do ano.

De acordo com notícia do Expresso, o antigo internacional português e o líder da Associação de Futebol de Lisboa (AFL) reuniram-se para discutir o assunto, esperando-se apenas o anúncio oficial.

Tanto Luís Figo como Nuno Lobo admitiram publicamente, de acordo com declarações recentes, tanto do ex-futebolista como do dirigente da AFL, estar disponíveis para assumir a presidência da FPF.

O actual presidente do organismo, Fernando Gomes, atingiu o limite de mandatos consecutivos e deixará o cargo no final do ano, mais de uma década depois de ter assumido funções.

Refira-se que na corrida à liderança da FPF poderá estar o actual líder da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, que já se pronunciou sobre o tema para dizer que não exclui nenhum cenário.