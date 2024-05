O que é que explica a grandeza de Taylor Swift?

Neste P24, Pedro João Santos, crítico musical do PÚBLICO, ajuda-nos a perceber o fenómeno Taylor Swift: a música e a grandeza.

Taylor Swift vive um momento de popularidade comparável ao da Beatlemania. Os dois concertos, nesta sexta-feira e sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa, fazem parte da maior digressão de sempre. A The Eras Tour sucede a um filme-concerto, com o mesmo nome, exibido nas salas de cinema, que foi um recorde de bilheteira.

A cantora de 34 anos lançou 11 álbuns, ganhou 14 Grammys, e é a máquina musical mais competente da indústria. O seu mais recente álbum, The Tortured Poets Department, pode ter sido considerado uma decepção por alguns, mas isso também ressalta a qualidade da discografia anterior.

O Ípsilon deu-lhe duas estrelas e Pedro João Santos descreveu-o como “duas horas de verborreia e reciclagem melódica”. É o crítico musical do PÚBLICO quem nos vai ajudar a perceber o fenómeno Taylor Swift: a música e a grandeza.