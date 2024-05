Chegou a solução mágica para impedir os jovens de emigrar?

O Governo anunciou nesta quinta-feira um pacote de medidas para os “jovens portugueses não terem de emigrar”. IRS Jovem, garantia pública para a habitação, isenção do IMT e imposto de selo até aos 35 anos, mais apoio na área da saúde mental. Estão encontradas as soluções para impedir os jovens de emigrar? A análise neste Soundbite.

