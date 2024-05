Parlamento Europeu mais fragmentado, mais à direita e mais imprevisível

Já é ponto assente que as próximas eleições europeias vão provocar alterações profundas na composição do Parlamento Europeu. Na quarta-feira, na Fundação Gulbenkian, foi este o tema principal de debate a partir de um estudo realizado pelo European Council on Foreign Relations (ECFR) em 12 países da União Europeia, incluindo Portugal: A New Political Map: Getting the European Parliament Election Right. Os 12 elegem 3/4 dos 720 assentos do PE.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt