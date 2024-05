Desabamento de edifício em Palma de Maiorca causa pelo menos quatro mortos

Um prédio de dois andares desabou esta quinta-feira em Palma de Maiorca, Ilhas Baleares, causando pelo menos quatro mortes e ferindo 27 pessoas.

O acidente aconteceu por volta das 20h30 no restaurante Medusa Beach Club, na praia de Palma, na zona turística da cidade. Segundo descreve o El País​, o terraço envidraçado do bar, no piso superior, desabou sobre o rés-do-chão, que por sua vez desabou para a cave do edifício. Segundo as autoridades, o espaço estava cheio e vários clientes ficaram retidos nos escombros.

O chefe dos bombeiros de Palma, Eder García, disse aos meios de comunicação social que a maior parte das vítimas é estrangeira de meia-idade. Apontou ainda que a causa mais provável para o desabamento terá sido o excesso de peso provocado pelo elevado número de pessoas naquele terraço.

Os bombeiros e a polícia acorreram ao local, segundo indicam os serviços de emergência na rede social X, e foram também mobilizados psicólogos. Lá, encontram-se agentes da Polícia Nacional e local, bombeiros de Palma de Maiorca e mais de 20 ambulâncias para auxiliar na retirada dos feridos.

As operações de resgate prosseguem, enquanto as autoridades tentam encontrar mais pessoas nos escombros, e o balanço de vítimas poderá aumentar.

O desabamento provocou um estrondo que gerou alarme entre os turistas e locais que passavam naquela zona. Segundo a imprensa espanhola, as autoridades estão a pedir silêncio total às centenas de cidadãos que rodeiam o bar, para o caso de algum ruído revelar a localização de outras vítimas.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchéz, recorreu à rede social X para se pronunciar sobre o incidente: "Acabo de falar com a presidente [do Governo das Ilhas Baleares] Marga Prohens e com o presidente da Câmara da cidade, Jaime Martinez, a quem transmiti a disponibilidade do Governo de Espanha em colaborar com todos os meios e pessoal que sejam necessários."

Marga Prohens também usou a rede social para enviar "afecto e carinho" às famílias das vítimas mortais e desejar "a recuperação de todos os feridos". Alberto Nunez Feijoó, enviou, através do X, "condolências às famílias afetadas e apoio às equipas de emergência que continuam a trabalhar", em nome do PP.