Rui Costa garante que Roger Schmidt fica no Benfica em 2024-25

Presidente do clube está convencido de que o primeiro ano do treinador alemão na Luz não foi mera obra do acaso e opta por dar estabilidade para a nova época.

O presidente do Benfica, Rui Costa, fez esta quinta-feira o balanço da época 2023-24, respondendo no "Media Open Day" a questões de diversos órgãos de comunicação social para justificar um ano de forte aposta, mas em que as conquistas (Supertaça) ficaram muito aquém das expectativas do emblema da Luz. De pronto, Rui Costa garantiu a continuidade de Roger Schmidt à frente da equipa técnica das "águias", justificando a decisão.

"Estão reunidas as condições e vai continuar a ser o treinador do Benfica", disse em resposta à primeira questão. "Seria mais fácil e populista, mas acredito na qualidade do projecto. O que fez não pode ser obra do acaso. Não farei dele bode expiatório. Há que criar as condições necessárias para conquistar títulos, emendar o que não foi bem feito e entrar bem na próxima época".

Rui Costa assumiu, de resto, o insucesso da presente temporada e sublinhou a hombridade do treinador. "Não conseguimos ter o mesmo sucesso. Foi preciso resolver vários problemas de início até ao fim da época. Temos que assumi-lo. Agora, resta criar as mesmas condições de há um ano. O treinador trabalha de corpo e alma no clube. É muito honesto e se considerasse que não tinha condições, teria sido ele a assumi-lo", enfatiza, lembrando a paixão e entrega do técnico alemão.

"Acreditamos plenamente que terá todas as condições. Conhecemos o valor do treinador. Para dar estabilidade não pode mudar tudo, a começar pelo treinador, pelo perfil dos jogadores...".