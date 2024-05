Governo escolhe médico do exército para ser o novo director executivo do SNS

António Gandra d’Almeida é o novo director executivo do Serviço Nacional da Saúde (SNS), substituindo assim Fernando Araújo, que esta quarta-feira terminaria o seu mandato, após apresentar a demissão. O tenente-coronel médico, de 44 anos, será o novo responsável por pôr em marcha as reformas iniciadas no ano passado.

A notícia foi avançada na manhã desta quarta-feira, em comunicado, pelo Ministério da Saúde. O tenente-coronel foi director da delegação regional Norte do INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica e é comandante do Agrupamento Sanitário, desempenhando ainda funções de actividade assistencial hospitalar e pré-hospitalar.

Licenciado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, António Gandra d’Almeida fez depois várias especializações, incluindo em Competência e Gestão dos Serviços de Saúde, Emergência e Medicina Militar pela Ordem dos Médicos. Na Academia Militar realizou ainda uma pós-gradução em Saúde Militar, o mestrado European Master in Disaster in Medicine e em Cirurgia Geral.

Em termos profissionais, foi responsável pelas Vias Verdes da Região Centro do INEM, entre 2014 e 2019, e liderou a colocação e coordenação da VMER - Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Barreiro, entre 2016 e 2018. Desempenhou ainda funções de chefia de equipa em serviço de Urgências e participou em missões internacionais de apoio humanitário, além de ter participado em acções de catástrofe, fosse como coordenador ou operacional. A sua actividade à frente da delegação regional do Norte do INEM decorreu entre 2021 e o passado dia 31 de Janeiro.

No comunicado em que anuncia a escolha, o ministério liderado por Ana Paula Martins indica ainda que a constituição da restante equipa da direcção executivo do SNS será anunciada “em breve” e que estes elementos serão “submetidos à Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública (CReSAP)”.

Esta terça-feira, Fernando Araújo entregou ao Governo o relatório de actividades que lhe tinha sido solicitado, após ter apresentado a sua demissão a 23 de Abril, e esta manhã será ouvido no Parlamento, numa audição solicitada pelo PS.

No comunicado em que anuncia o seu substituto, o Governo “agradece” ao agora director executivo que montou a nova estrutura do SNS, e à equipa, pelo “trabalho desenvolvido […] e apresenta os votos dos maiores sucessos profissionais e pessoais”.