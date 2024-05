Mais de 2000 utentes internados com alta nos hospitais por falta de resposta em lares e cuidados continuados

Apesar dos alertas e das preocupações demonstradas, este é um problema que parece não encontrar soluções eficazes. No dia 20 de Março, os hospitais do SNS tinham internadas 2164 pessoas de forma inapropriada, segundo dados da 8.ª edição do Barómetro de Internamentos Sociais, a que o PÚBLICO teve acesso. Lisboa e Vale do Tejo e o Norte são as regiões que mais sentem o impacto da ausência de respostas a utentes que já tiveram alta clínica – “representam 83% do total de internamentos inapropriados e 98% do respectivo total de dias”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt