Portal volta a “ligar” Nova Iorque-Dublin — após fechar por nudez e “mau comportamento”

Um portal de vídeo em tempo real que liga Nova Iorque a Dublin foi reaberto depois de ter sido equipado com sensores que os organizadores esperam que impeçam comportamentos inadequados dos transeuntes, incluindo a exposição de partes do corpo, que levaram ao seu encerramento há uma semana.

A escultura Portal foi inaugurada no início do mês, ligando uma rua do bairro Flatiron, em Nova Iorque, ao centro de Dublin. Um grande ecrã circular em cada local exibe um vídeo em directo do outro.

Poucos dias depois da sua inauguração, algumas pessoas em Dublin começaram a expor partes do corpo e a mostrar imagens de filmes porno para a câmara.

Foto Reuters

"Só um punhado de pessoas se comportou mal", disse Nollaig Fahy, directora de programas da empresa cultural da Câmara Municipal de Dublin, à rádio RTE​. "Infelizmente, isso vai sempre acontecer na via pública."

Numa tentativa de bloquear o "mau comportamento", foi adicionado um sistema de sensores para desfocar o portal em ambas as extremidades se as pessoas se aproximarem demasiado da câmara, disse Fahy.

O portal, cujo sinal foi restabelecido na segunda-feira, funcionará com um horário limitado e com barreiras físicas em ambos os locais para impedir que as pessoas se aproximem demasiado, informou a Câmara Municipal de Dublin num comunicado.