PMDS dão-nos um retrato livre e sensorial dos Açores em Música para Miradouros

O quarto álbum do duo criado por Filipe Caetano e Pedro Sousa está disponível a partir desta quarta-feira nas plataformas digitais e em LP duplo, com vídeos e fotografias.

Anunciado no início de Abril, o novo álbum do colectivo PMDS está disponível a partir desta quarta-feira em formato digital e vinil, em LP duplo. Duo criado por dois açorianos, Filipe Caetano e Pedro Sousa, os PMDS estrearam-se em 2011 com o álbum Processor Modulation Density Sequencer, lançando com a sigla daí derivada, PMDS, mais dois álbuns, Not Yet (2019) e Caloura (2021). Música Para Miradouros, que agora se publica, nasceu de uma experiência sensorial que liga “música, vídeo e paisagem” e foi gravado em quadro diferentes miradouros da ilha de São Miguel. Daí resultaram quatro faixas subdivididas em andamentos, cada qual com uma duração que oscila entre os 3 minutos e meio e quase 7 minutos: Lombadas (I, II e III), Castelo Branco (I, II e III), Pico dos Bodes (I, II, III e IV) e Sete Cidades (I, II e III).

“Isto foi uma ideia que levou algum tempo a maturar”, explica ao PÚBLICO Pedro Sousa. “De certo modo, queríamos passar para a nossa arte a nossa percepção da ilha de São Miguel. Não é fácil fazer isso, da mesma maneira que um pintor não passa para a tela com facilidade a sua percepção do mundo ou do que está em seu redor.” O resultado, acrescenta, mostra a tentativa de fazer transparecer uma música que é ao mesmo tempo contemplativa mas sem uma fronteira do visível e com alguma tensão. “Se a gente tem uma música rock, com um refrão, essa música está espartilhada por fronteiras bastante fixas. No nosso caso, ela é bastante mais livre. Da mesma maneira que um ilhéu chega a um miradouro e, ao olhar para o mar, para a orla marítima, contempla uma coisa quase transcendental mas ao mesmo tempo a sua prisão.”

Por outro lado, era fundamental que o ambiente influísse na música ali criada, explica por sua vez Filipe Caetano: “A questão é exactamente essa. Nós não levamos a música pré-concebida. Temos estruturas relativamente esboçadas, de determinados momentos, e o que fizemos nos lugares foi gravar cerca de uma hora, hora e meia, e dessas gravações cortar a posteriori os takes que sentíamos mais perto daquilo projectar. O espaço em si, bem como todo o processo, foi extremamente co-agitador do resultado”. Por tudo: “Temos de levar geradores, enquadrar os sítios onde queríamos gravar, foi tudo tão do momento.” Até pelas condições meteorológicas, recorda Filipe: “Lembro-me que, num dos miradouros ficámos a gravar até tardíssimo e o Pedro tremia de frio. Noutro sítio, por causa da corrente do gerador, uma das músicas pré-estipuladas alterou meio tom e tivemos de dar a volta para ver como conseguíamos ajustá-la. Sem dúvida que o quadro final foi completamente influenciado pela experiência e pelos locais.”

Como quiseram evitar clichés, não foram gravar para miradouros com a Vista do Rei, nas Sete Cidades, ou para outros dos mais conhecidos. Pedro: “Se virem no YouTube o vídeo da sessão do Pico dos Bodes, esse é um sítio onde nem eu nem o Filipe lá tínhamos ido. É incrível, tem uma estrutura em madeira que me fez lembrar o monólito do 2001 Odisseia no Espaço.”

A edição física deste novo trabalho dos PMDS é também um produto original, explica Filipe: “O LP traz lá dentro um código QR para download digital e para acesso aos quatro vídeos, um para cada uma das sessões. Isto para podermos dar um contexto sensorial à parte sónica mas também para um enquadramento visual do que foi feito. Não houve pós-produção, foi tudo gravado para um two-tracks, onde a possibilidade de edição é correcção de erros é mínima. Portanto, o que as pessoas vão ver é aquilo que estão a ouvir.” Além disso, o LP (que é duplo) tem imagens dos locais onde gravaram, as bolachas dos discos reproduzem texturas desses mesmos locais e a edição inclui uma colecção de postais, quatro ao todo, um de cada um dos miradouros, com fotografias de Diogo Sousa. Os videoclipes são assinados pela Cactus.

Foto Fotograma do videoclipe Pico dos Bodes DR

O disco estará disponível a partir desta quarta-feira nas plataformas digitais, podendo ser adquirido em formato digital na Bandcamp. Em formato físico, estará numa loja de Ponta Delgada, como explica Filipe: “O disco é editado pela Marca Pistola, editora açoriana que está indelevelmente ligada à La Bamba, a loja de discos mais ocidental da Europa, que fica com a distribuição e o vende directamente. São 100 cópias, e nós já vendemos 20 nos concertos.”