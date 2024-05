FNE e Ministério da Educação chegam a acordo sobre a recuperação do tempo de serviço de professores

Depois de mais de três horas de reunião, a Federação Nacional de Educação (FNE) e o Ministério da Educação chegaram a acordo sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores. Os docentes vão receber já este ano 25% do tempo de serviço congelado. "É um dia histórico para todos os professores que finalmente viram alcançar um dos seus grandes objectivos", frisou, à saída da reunião, o secretário-geral da FNE, Pedro Barreiros.

De acordo com o sindicalista, os docentes vão receber 25% ao ano, estando a devolução do tempo de serviço concluída em Julho de 2027. "Praticamente passados 20 anos de luta — porque não começou nem agora, nem no ano passado —, alcançamos todos os nossos objectivos no que diz respeito à recuperação do tempo de serviço", sublinhou.

Ao longo das últimas semanas, as estruturas representantes dos professores e a nova equipa do Ministério da Educação têm estado a discutir a recuperação do tempo de serviço dos professores, que foi congelado entre 2011 e 2017, durante o período de assistência financeira da troika. A carreira foi descongelada em 2018, mas há seis anos, seis meses e 23 dias de serviço que os professores nunca viram devolvidos, devido ao elevado custo que essa devolução implicaria. Esse processo será iniciado em Setembro.

Na última reunião, tinham sido já registadas algumas aproximações entre Governo e sindicatos, a começar pelo aumento de 20% para 25% da fatia de tempo de serviço a recuperar neste ano. E o ministério liderado por Fernando Alexandre admitiu fazer ainda algumas cedências em relação ao diploma do "acelerador" das carreiras, admitindo agora que os professores que já beneficiaram deste diploma — e recuperaram algum do tempo que estiveram a aguardar vaga para subir para o 5.º e 7.º escalões — possam não ver descontado esse tempo nos anos que têm a recuperar. Segundo os sindicatos, a tutela abriu ainda a possibilidade de alargar estas vagas adicionais aos professores que têm tempo a recuperar, independentemente de estarem abrangidos pelo decreto-lei 74/2023.

Segundo a FNE, esse compromisso por parte da tutela está agora garantido. "Obtivemos a garantia que todos os professores alvo de congelamento irão, obviamente, recuperar o tempo de serviço, e ficar todos dispensáveis de vagas de acesso ao 5.º e ao 7.º escalão. Quisemos ainda obter a garantia que essa progressão iria ocorrer à data em que os docentes tiveram as condições [para progressão] e não aquilo que propriamente estava a acontecer até agora em que há casos de colegas que perdiam praticamente um ano do tempo de serviço", frisou Pedro Barreiros.

Nas últimas reuniões, o ministro da Educação esclareceu que a recuperação do tempo de serviço apenas será aplicada aos professores que estão “no activo”. Os sindicatos têm alertado que os docentes que entretanto já se aposentaram ou que chegaram ao topo da carreira deveriam ser compensados pelo tempo de serviço – e consequente remuneração – perdido ao longo dos anos. Mas o Governo tem-se revelado inflexível nesta matéria. “Não está em cima da mesa a questão de efeitos nas pessoas aposentadas e não há nenhum efeito previsto para as pessoas que estão no topo da carreira", frisou, na semana passada, Fernando Alexandre.

Nesta reunião, o Governo manteve essa posição, ainda que tenha admitido abrir um novo processo negocial para discutir a compensação dos professores que estão já no topo da carreira. Contudo, esse ponto não impediu o acordo. "Neste momento temos cerca de 13 mil professores no 10.º escalão. Aquilo que há quatro meses tínhamos era a noção de que, para metade dos actuais professores, o topo da carreira era o 7.º ou o 8.º escalão. Neste momento, há a possibilidade de garantir que possam também desenvolver a sua carreira e chegar ao topo", frisou Pedro Barreiros.