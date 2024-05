Cães vão na onda no campeonato europeu de surf canino

O labrador Koa e o dono, Juan Manuel Santiago, foram coroados vencedores do terceiro campeonato anual, na praia de La Concha, em Suances, no norte de Espanha.

Dezenas de surfistas peludos e os companheiros humanos foram à praia no norte de Espanha, no fim-de-semana, para o campeonato europeu anual de surf canino.

Baloo e Ghost, um par de weimaraners, surfaram as ondas com a dona, a 13 vezes campeã espanhola de bodysurf Deva Martin Solar. "Quanto mais vezes o cão entra na água, mais se diverte", garante. "Se gostas de surfar e criar um vínculo com o cão, a verdade é que surfar é muito bom".

O Labrador Koa, de cor chocolate, e o dono, Juan Manuel Santiago, foram coroados vencedores do terceiro campeonato anual, realizado na praia de La Concha, em Suances, na região costeira da Cantábria.

Verónica Lombrana levou o seu schnauzer Kai para surfar pela primeira vez. Tiveram um pequeno susto ao mergulharem na água enquanto surfavam uma onda. Lombrana disse que foi divertido na mesma. Kai não fez comentários.

Manuel Calvo, da empresa organizadora do evento, a Dingonatura, afirmou que o evento tem um objectivo sério: promover a adopção de cães e desencorajar o abandono de animais, mostrando uma forma divertida de criar laços com os animais de companhia.

A GRESCAN, uma instituição de solidariedade formada por profissionais de emergência, fez uma demonstração de cães treinados para ajudar nos resgates aquáticos.