Os cães podem surfar? Claro que sim – e sem perder o estilo

Se te estás a perguntar se os cães podem surfar – é a primeira pergunta que surge no Google, não julgamos – a resposta é "sim, claro que sim". Desde 2006 que o World Dog Surfing Championship reúne cães surfistas na praia de Linda Mar State, em São Francisco, nos EUA. A última edição desta competição aconteceu no fim-de-semana.

Os atletas caninos participam a solo – e são separados por categorias, de acordo com o tamanho – e em conjunto com outro cão e com o tutor.

Os critérios de avaliação são simples: o tempo em cima da prancha e o estilo dos cães. Por isso compareceram à chamada vestidos a rigor, com óculos de natação coloridos, coleiras temáticas ou camisolas tie-dye. Houve até um prémio para o melhor conjunto de praia e melhor disfarce. Houve também uma competição para ir buscar objectos e um evento de adopção.

De acordo com o San Francisco Chronicle estavam milhares de pessoas na praia para ver os surfistas caninos. Não se paga para assistir, mas sim para participar. Todos os anos se recolhem fundos para associações sem fins lucrativos. Este ano, o dinheiro foi para associações como a Peninsula Humane Society & SPCA e Rocket Dog Rescue.

