O enterro da regionalização

A bandeira da regionalização, que, para lá das polémicas do modelo, servia para manter viva a discussão sobre os desequilíbrios do país, parece definitivamente arriada.

“Sabes como é que eu sei que a regionalização morreu? Houve o anúncio do novo aeroporto e não se ouviu um comentário a norte.” A frase, dita por um amigo no dia seguinte ao anúncio, esquecia uma coisa óbvia: a localização do aeroporto na margem sul do Tejo era a que mais interessava a quem defende um alargamento da influência do aeroporto Sá Carneiro.