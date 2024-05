A baleia Bella vive num shopping há dez anos — agora há uma petição para a libertar

Bella, uma baleia-branca (ou beluga), faz parte da lista dos animais que foram capturados e vendidos com o objectivo de serem mostrados em jardins zoológicos, oceanários ou até centros comerciais.

Neste caso, foi capturada em 2013 no mar da costa da Rússia e levada para um aquário de 555 metros de altura instalado no centro comercial Lotte World Aquarium, em Seoul, uma das principais atracções turísticas da capital da Coreia do Sul.

Nessa altura, Bella tinha dois anos e um tamanho que lhe permitia nadar com mais destreza no aquário que partilhava com mais duas baleias da mesma espécie, Bello e Belli, que morreram com cinco e 12 anos, respectivamente.

Segundo o Guardian, o grupo de activistas pelo bem-estar animal sul-coreano, os Hot Pink Dolphins (Golfinhos rosa choque, em tradução livre), está desde 2016, ano da morte de Bello, a tentar que a beluga seja libertada e transferida para um santuário animal à beira mar. Em 2020, conseguiram que o grupo que detém o centro comercial aceitasse fazê-lo, mas a pandemia impediu que o processo continuasse, até agora.

“Quase cinco anos se passaram desde que disseram que iriam libertá-la”, recorda ao diário britânico Jo Yak-gol, membro dos Hot Pink Dolphins.

Na semana passada, os activistas voltaram a manifestar-se no exterior do centro comercial com cartazes a exigir a libertação imediata de Bella. A par disto, lançaram uma petição internacional para que o mamífero possa ser levado para um santuário.

No site do grupo, Jo Yak-gol afirma os comportamentos da baleia, que tanto nada repetidamente em círculos como fica imóvel, indicam stress "e sinais de doença mental.”

Em comunicado citado pelo mesmo jornal, o Lotte World Aquarium garante que os direitos dos animais sempre foram uma preocupação e disse estar “pronto para libertar a baleia beluga a qualquer momento”. No entanto, questionado sobre o bem-estar da baleia, o grupo nada disse.

Como Bella foi capturada jovem e não conseguiria sobreviver se fosse libertada no oceano, o centro comercial acredita que transferir o mamífero para um santuário na Islândia, na Noruega ou no Canadá são as melhores opções. O tema, adiantam no mesmo comunicado, está a ser discutido com o Ministério dos Oceanos e das Pescas da Coreia do Sul, especialistas em baleias e grupos de bem-estar animal.

De acordo com os biólogos ouvidos pelo Guardian, as baleias beluga podem crescer até aos 5,5 metros, mas o aquário de Bella tem apenas 7 metros de comprimento. A par disto, é uma espécie cuja esperança média de vida varia entre os 35 e os 50 anos. Bello e Belli, os dois companheiros de aquário de Bella, morreram prematuramente.

Além de ser a última baleia do centro comercial, Bella é também uma das cinco que ainda estão em cativeiro na Coreia do Sul. Em Dezembro, o país proibiu a compra de baleias e golfinhos para exibição, mas os que foram capturados previamente podem continuar a viver em cativeiro.