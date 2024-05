Sondagem: PS e AD em empate técnico nas europeias. Socialistas com dois pontos de vantagem

A campanha oficial ainda não arrancou, mas a sondagem da IPESPE Duplimétrica para a TVI/CNN Portugal coloca o PS e Aliança Democrática com um empate técnico. Embora o PS esteja à frente na corrida, com 25% dos votos, os dados não são animadores para a esquerda. Segundo este inquérito de opinião, o PS seria o único partido a conseguir eleger um eurodeputado caso as eleições se realizassem hoje. Além disso, a distância face à Aliança Democrática é curta. A lista liderada por Sebastião Bugalho está atrás da lista encabeçada por Marta Temido por apenas dois pontos percentuais de diferença, com 23% das intenções de voto.

Tal como na Assembleia da República, nas eleições europeias, o Chega surge como terceiro partido mais votado, com 7% dos votos.

Já o Bloco de Esquerda e CDU perderiam, segundo esta sondagem, os respectivos lugares no Parlamento Europeu, uma vez que nenhum dos dois consegue mais do que 2% dos votos - ainda longe dos cerca de 4,7% necessários para eleger. Também o PAN (que elegeu em 2019, mas perdeu o seu eurodeputado) e o Livre ficariam de fora.

A mesma sondagem fez perguntas sobre a escolha dos cabeças de lista, sendo que 31% dos inquiridos responderam que foi o PS quem apresentou a melhor escolha, com a ex-ministra da Saúde Marta Temido. Sebastião Bugalho, candidato pela AD, foi indicado por 22% dos eleitores. O ex-líder da IL, João Cotrim Figueiredo, foi escolhido por 15% dos inquiridos e a ex-líder do BE por 7%. António Tanger Corrêa, do Chega, ficou com 5%, João Oliveira, da CDU, com 3%, e Francisco Paupério, do Livre, com 1%.

As entrevistas aleatórias por quotas foram realizadas nos dias 6 a 13 de Maio de 2024. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3,5 pontos percentuais, para um grau de confiança de 95,45%. As entrevistas foram recolhidas através de entrevista telefónica (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing). A taxa de resposta foi de 59,97%.