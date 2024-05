Rui Costa investigado por suspeitas em transferências do Benfica

O presidente do Benfica, Rui Costa, é um dos arguidos num processo que investiga suspeitas de oferta indevida de vantagem e fraude fiscal. De acordo com o despacho de indiciação - a que o PÚBLICO teve acesso e que foi entregue a Rui Costa, ouvido no início desta semana - o Ministério Público (MP) suspeita que foi traçado um plano entre 2016 e 2019 em que o Benfica falseava negócios com o V. Setúbal para retirar dinheiro da esfera da SAD "encarnada".

Seriam emitidas facturas falsas para sustentar os alegados contratos ficcionados. Além do actual dirigente do clube da Luz, são também implicados Luís Filipe Vieira (ex-presidente), Domingos Soares de Oliveira (ex-administrador financeiro da SAD) e Paulo Gonçalves (antigo responsável jurídico).

Rui Costa já reagiu às suspeitas. Na noite desta quinta-feira, o dirigente assina um comunicado publicado no site oficial do clube, negando qualquer ilegalidade. "Sempre fui, e sou, totalmente leal ao Benfica, e não aceito insinuações ou afirmações de conduta menos própria, ou de compactuar com qualquer coisa ilícita", escreve o presidente "encarnado".

No período abrangido pela investigação, Rui Costa era administrador e "braço direito" de Luís Filipe Vieira, antigo presidente. O actual dirigente nega ter conhecimento do plano descrito pelas autoridades: "Em face das notícias hoje [quinta-feira] publicadas, repudio totalmente ter tido conhecimento ou intervenção em qualquer suposto plano para desviar fundos do Benfica ou da Benfica SAD, seja através da negociação de jogadores, seja de qualquer outra forma."

Tal como o PÚBLICO noticiou esta terça-feira, o actual presidente do Benfica prestou declarações no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), no âmbito do "processo dos emails". Foi neste interrogatório que o presidente benfiquista conheceu o teor das imputações do MP: as autoridades acreditam que os homens ligados ao Benfica tinham a intenção de "proporcionar liquidez" ao clube sadino, fazendo alusão a vários contratos que levantam suspeitas. A investigação diz ainda que o Benfica pagou ao V. Setúbal por direitos de preferência de jogadores que já estariam abrangidos por outros contratos firmados entre as duas sociedades.

Não terá sido possível, porém, fazer uma ligação directa entre o suposto domínio exercido pelas "águias" junto de pequenos clubes e vantagens conseguidas dentro das quatro linhas durante a investigação. Também não é claro qual o rumo dado ao suposto dinheiro retirado da esfera da SAD do Benfica.

Luís Filipe Vieira será chamado para ser ouvido no caso. O antigo presidente é outro dos implicados no alegado esquema e exercia as funções de presidente do clube no período temporal abrangido pela investigação.