No FIMFA, Os Miseráveis são contados como uma história de hoje

A belga Compagnie Karyatides atira-se ao épico de Victor Hugo e transforma-o num teatro de objectos de uma revolução sem fim. Entre esta quinta e sábado no Teatro do Bairro, Lisboa.

Há quase dez anos que Karine Birgé e Marie Delhaye apresentam pelo mundo a sua versão para teatro de objectos do épico de Victor Hugo Os Miseráveis. E, de cada vez que regressam ao espectáculo, há sempre alguém que vai ter com elas no final para partilhar o espanto com a actualidade de um texto publicado em 1862, poderoso retrato da miséria, da injustiça, das desigualdades sociais de uma França ainda na ressaca da queda de Napoleão e da restauração da monarquia absolutista.