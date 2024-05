Pedro Nuno Santos: “Nunca tive dúvidas de que Alcochete era a melhor localização”

Secretário-geral do Partido Socialista saudou o Governo por ter seguido as recomendações da Comissão Técnica Independente.

Sucedem-se as reacções dos partidos da oposição ao anúncio feito por Luís Montenegro sobre o novo aeroporto de Lisboa, o Aeroporto Luís de Camões, a ser construído em Alcochete.

O líder da oposição, Pedro Nuno Santos, foi o primeiro a comentar a decisão aprovada na tarde desta terça-feira em Conselho de Ministros extraordinário. "Nunca tivemos, nunca tive dúvidas de que Alcochete era a melhor localização para o futuro aeroporto", afirmou, em declarações aos jornalistas, saudando o Governo por ter seguido as recomendações da Comissão Técnica Independente (CTI). "Temos de avançar para Alcochete sem demoras."

O secretário-geral do PS transmitiu também o apoio do partido à criação da terceira travessia do Tejo e ao investimento em ligações ferroviárias de alta velocidade.

Questionado sobre se tinha havido contactos com o executivo previamente, o líder socialista respondeu que foi ouvido e que essa “articulação aconteceu”. "O apoio do PS era importante para garantirmos esta estabilidade ao longo do tempo, para que não voltemos atrás", disse. "Um futuro Governo do PS nunca porá em causa esta decisão, que é a decisão correcta."

Em referência ao anúncio feito pelo próprio há dois anos, ainda enquanto ministro das Infra-Estruturas, Pedro Nuno Santos rejeitou que se tenha tratado de uma "decisão irreflectida". "O país já levava 50 anos a estudar localizações. Alcochete já tinha sido estudada e havia, na minha opinião, condições para podermos decidir de forma ponderada a localização do aeroporto."

Entretanto, o sucessor de Pedro Nuno Santos no Ministério das Infra-Estruturas, João Galamba, também reagiu à decisão através das redes sociais, aplaudindo Alcochete como "única solução viável de longo prazo": "Muito bem!"

Galamba aproveitou ainda a oportunidade para lançar farpas ao actual líder do PS: "Também boa a decisão de não se fazer Portela, Montijo e Alcochete. Montijo sempre foi inviável, seja como solução transitória, seja como solução permanente, na lógica Portela mais um."

Ainda antes de o primeiro-ministro falar ao país, pelas 20h, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, considerou que os portugueses confiariam mais numa "decisão rápida, mas ponderada" do Governo sobre o futuro aeroporto, do que na "precipitação habitual de quem tudo decide sem estudar".

Hugo Soares defendeu que foi Luís Montenegro que, quando ainda era líder da oposição, "propôs a criação de uma Comissão Técnica Independente" para desbloquear uma situação que "o anterior Governo não foi capaz de resolver, mesmo tendo maioria absoluta".

"O anterior Governo só complicou: os portugueses recordam-se bem do anúncio de três aeroportos por parte do então ministro das Infra-Estruturas e hoje secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, que decidiu que o país devia fazer obras na Portela, construir o aeroporto do Montijo e construir o aeroporto em Alcochete e no mesmo dia foi desmentido e desautorizado pelo então primeiro-ministro António Costa", criticou.

Hugo Soares referiu que Montenegro foi muito criticado por, ainda em campanha eleitoral, ter criado um gabinete de estudos dentro do PSD para estudar o relatório da CTI.

"Fê-lo precisamente com o intuito de estar capacitado para decidir quando tomasse posse como primeiro-ministro. Se o primeiro-ministro e o Governo entendem que estão em condições, nestes primeiros 30 dias de governação, de anunciar ao país uma decisão que o país espera há muito, é de saudar", afirmou.

Questionado sobre críticas do actual ministro das Infra-Estruturas, Miguel Pinto Luz, ainda na oposição à independência do estudo da CTI, Hugo Soares preferiu responder que "ninguém esperaria do PSD uma decisão imediata".

"Julgo que os portugueses confiam muito mais numa decisão ponderada, rápida, mas ponderada e estudada, do que na precipitação habitual de quem tudo decide sem estudar e não olhando ao interesse público. Se o Governo decidir hoje, os portugueses saberão que o fez com tempo, com maturidade", elogiou.