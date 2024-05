Aeroporto de Lisboa: mudam-se os tempos cumprem-se as vontades

O Governo decidiu acolher a recomendação da Comissão Técnica Independente e avançar com um novo aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete. Chama-se Aeroporto Luís de Camões e é uma reedição do projecto que José Sócrates apresentou em 2008 e que o governo de António Costa não conseguiu lançar. Volta também a alta velocidade Lisboa-Madrid com uma nova ponte no rio Tejo. Neste Soundbite, a análise de Ana Sá Lopes e Helena Pereira.

