Pelo menos 12 mortos em inundações e correntes de lava fria na Indonésia

Pelo menos 12 pessoas morreram e quatro estão desaparecidas na sequência de inundações repentinas e de correntes de lava fria no oeste da Indonésia, disseram este domingo os serviços de emergência locais.

A tragédia ocorreu nos distritos de Agam e Tanah Datar, no oeste da ilha ocidental de Samatra, por volta das 22h30 (14h30 de sábado em Lisboa) de sábado, indicou a agência de busca e salvamento Basarnas.

“Doze pessoas morreram (...) e quatro ainda estão a ser procuradas no distrito de Agam”, explicou o chefe da agência Abdul Malik, em comunicado. Nove corpos, incluindo os de crianças de 3 e 8 anos, foram já identificados, detalhou.

“Hoje, vamos continuar as buscas nos dois distritos”, acrescentou Abdul Malik.

Durante horas, no sábado, caíram chuvas torrenciais na região, provocando inundações repentinas e correntes de lava fria do monte Marapi, um vulcão na província de Samatra Ocidental, de acordo com a Basarnas.

A lava fria é o magma formado a partir dos vários materiais que constituem as paredes de um vulcão: cinzas, areia e rochas. Sob o efeito da chuva, estes materiais podem misturar-se e escorrer pela cratera.

Os aluimentos de terras e as inundações são frequentes na Indonésia durante a estação das chuvas. Em Março, pelo menos 26 pessoas foram encontradas mortas na sequência de aluimentos de terras e inundações no oeste de Samatra.