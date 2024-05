Roger Schmidt confirma que Rafa vai deixar o Benfica

O treinador alemão antecipou-se ao clube e ao jogador, revelando que o jogo neste domingo será o último do atleta no Estádio da Luz.

O treinador do Benfica confirmou neste sábado que o encontro da I Liga de futebol frente ao Arouca será o último de Rafa no Estádio da Luz e admitiu que deve um bom final de época aos adeptos.

“Infelizmente, tenho de dizer que é o último jogo do Rafa no Estádio da Luz. Tal como esperávamos no início da época, que seria provavelmente a sua última no Benfica, ele confirmou-o esta semana a mim e ao clube”, revelou Roger Schmidt, em conferência de imprensa, no Seixal.

A saída de “um jogador muito especial e único”, prosseguiu Schmidt, que desejou a Rafa “o melhor” e revelou “respeito” pela decisão do jogador, é ainda “mais uma boa razão” para o Benfica “fazer um bom jogo e criar um bom ambiente no estádio”.

A outra, já tinha referido, é o facto de o treinador alemão considerar que a equipa está em dívida para consigo própria e para com os adeptos.

“É o último jogo no nosso estádio, queremos jogar bom futebol e ganhar o jogo. O mesmo no último jogo, com o Rio Ave. Vamos tentar ganhar para terminar a época com uma boa sensação. Acho que devemos isso a nós mesmos, mas também aos nossos adeptos”, reconheceu.

Schmidt, de resto, garantiu estar “completamente focado nestes últimos dois jogos” e remeteu para o final da época uma avaliação sobre o seu futuro, admitindo, contudo, que nas actuais “circunstâncias” de contestação de “uma parte dos adeptos” torna-se “muito difícil lutar pelos objectivos do Benfica”.

“Se tivermos de jogar sempre neste ambiente, como equipa, mas também para os jogadores se exibirem ao seu melhor nível, penso que é muito difícil ganhar jogos e sermos fortes no campeonato e noutras competições. Mas, neste momento, o meu foco está nestes últimos dois jogos, em preparar bem a equipa e depois pensamos em tudo e veremos”, concluiu.

O Benfica recebe o Arouca no domingo, em partida da 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 18h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Fábio Melo (AF Porto).

A equipa orientada por Roger Schmidt já não tem hipóteses de lutar pelo título nacional, que perdeu para o Sporting, no domingo, após ser derrotada por 2-0 em Famalicão, e já sabe que termina o campeonato em segundo lugar, uma vez que o terceiro classificado, o FC Porto, segue a 10 pontos de distância.

O Arouca, por sua vez, ocupa o sétimo lugar no campeonato e ainda pode terminar uma posição acima, se recuperar os três pontos de desvantagem que tem em relação ao Moreirense, mas também pode ainda ser ultrapassado pelo Famalicão, que segue a quatro pontos.