O Deportivo da Corunha e o amor da velha guarda

O clube galego está perto de regressar ao futebol profissional em Espanha, com uma equipa recheada de veteranos e uma média de 22 mil espectadores no Riazor.

19 de Maio de 2000. Está quase a fazer 24 anos desde que se fez história no futebol espanhol, o dia em que uma equipa da Galiza conquistou o título, o dia em que o Deportivo da Corunha foi o “SuperDepor”, maior que o Barcelona, o Real e o Atlético. Esse era um tempo em que o Deportivo tinha uma equipa de craques e seria fastidioso estar a dizê-los todos – basta dizer que tinha alguns dos melhores avançados da altura, como o holandês Roy Makaay, o argentino Turu Flores, o brasileiro Djalminha e o português Pedro Pauleta. Os galegos mantiveram-se no topo por mais alguns anos, mas o relâmpago do título não voltou a cair em La Corunha. O que ficou foram as nuvens da decadência. Acelerada, como muitas vezes acontece nestes casos.