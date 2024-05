Médico António Araújo admite candidatura independente à Câmara do Porto

O médico António Araújo, que dirige o Serviço de Oncologia da Unidade Local de Saúde (ULS) de Santo António, admite vir a disputar a presidência da Câmara do Porto nas eleições autárquicas do próximo ano, apurou o PÚBLICO.

“Estamos a ponderar a constituição de uma candidatura independente que envolva todos os portuenses, particularmente da área do centro direita, em torno de um projecto político para a cidade”, declarou ao PÚBLICO António Araújo, revelando que o projecto está ainda numa fase “muito embrionária.”

Irmão do também médico Fernando Araújo, que foi director executivo do Serviço Nacional de Saúde, cargo do qual se demitiu há menos de um mês, António Araújo tem vindo a fazer alguns contactos com pessoas da sociedade civil do Porto para recrutar apoios para o seu projecto.

Desafiado por um grupo de pessoas da área do centro direita para avançar com uma candidatura, o director do Serviço de Oncologia da ULS de Santo António foi o coordenador do Conselho Estratégico Nacional do PSD para a saúde na liderança de Rui Rio.

Com a saída de Rui Moreira por limitação de mandatos, em 2025 abre-se um novo ciclo político e as eleições municipais no Porto ganham uma importância redobrada com os partidos a apostarem em nomes fortes para disputar a presidência da autarquia. Apesar de os partidos ainda não terem colocado as autárquicas na agenda, até porque dentro de um mês decorrem as eleições europeias, há nomes que começam a circular, como é o caso Miguel Guimarães.

O ex-bastonário da Ordem dos Médicos e primeiro vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, que liderou a lista de candidatos a deputados à Assembleia da República pela Alternativa Democrática nas eleições legislativas de Março, é apontado para disputar as eleições no Porto pela AD. No entanto, o seu nome não parece ser consensual no partido, pelo que há quem considere que o agora deputado do PSD poderia ser uma boa aposta para a Câmara de Vila Nova de Gaia, cujo presidente, Eduardo Victor Rodrigues, também está a cumprir o último mandato.

No caso da Câmara do Porto, fontes sociais-democratas defendem que a AD deve apostar numa candidatura que agregue o PSD e o CDS e o movimento independente de Rui Moreira.

Questionado pelo PÚBLICO sobre qual vai ser a estratégia do partido no Porto, o presidente da comissão política concelhia do PSD, Alberto Machado, não quis fazer nenhum comentário, alegando que esta não é a altura para se pronunciar sobre o tema. Para além disso, acrescentou, não será esta comissão política que vai preparar o processo eleitoral autárquico, uma vez que vai haver eleições para os órgãos do partido dentro de quatro meses.