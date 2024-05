João Cotrim de Figueiredo: “A competitividade fiscal é importante para cada Estado-membro se diferenciar”

Neste episódio do Eurotopia ouvimos o candidato da Iniciativa Liberal às eleições europeias, João Cotrim de Figueiredo.

Em mais um episódio especial em período de eleições europeias, falamos com o cabeça de lista do Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo. A harmonização fiscal, as políticas de subsídios e a defesa da Europa são alguns dos temas em destaque.

O Eurotopia é um podcast da Rede Público, que visa debater os desafios da Europa. Com Joana Gama Gomes, Beatriz Henriques Capão e Marta Ferreira.