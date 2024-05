AD não quer transição energética que deixe a “Europa mais pobre”

Bugalho em modo “star is born”, com a bênção do ex-patrão e ex-primeiro-ministro Balsemão, pôs uma sala do Centro Cultural de Belém em euforia. Recusa uma transição energética que prejudique a UE.

Desta vez, até o líder do PPM Gonçalo da Câmara Pereira foi convidado para a festa. “Eu não me esqueci”, fez notar Sebastião Bugalho, dando assim maior relevo ao afastamento do fadista que a Aliança Democrática empreendeu, com sucesso, durante a campanha para as legislativas de 10 de Março.